Из-за атак РФ по инфраструктуре миллионы людей могут зимой остаться без тепла: Зеленский в ООН

Из-за российских атак по инфраструктуре миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН, передает "Радио Свобода".

"Россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас РФ уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. Потенциально миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно к этому стремится Путин", – сказал он.

С октября 2022 года силы РФ регулярно атакуют объекты критической инфраструктуры. Из-за этих атак вводят графики отключения света, Украина импортирует электроэнергию, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

По данным Минэнерго, в целом РФ нанесла более тысячи ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, только в этом году из-за ударов было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Напомним, грядущая зима может стать для Украины самым суровым испытанием, поскольку электроснабжение рискует столкнуться с "серьезными перебоями" после масштабных российских атак. Ожидаемый дефицит в энергосистеме во время холодов может достигнуть 6 ГВт. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

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