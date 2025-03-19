Из-за атаки БпЛА по Днепропетровщине поврежден инфраструктурный объект (фото)

Из-за российской атаки в Днепре и области возникли пожары, есть разрушения.

Российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на 19 марта. Из-за атаки был поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Украинские защитники сбили 8 российских дронов во время атаки на Днепропетровщину. Однако не обошлось без последствий.

Так, в Днепре возник пожар. Еще два пожара вспыхнули в Павлоградском районе. Там был поврежден инфраструктурный объект.

Российская армия атаковала дронами и Никопольщину. Враг целился по райцентру и Марганецкой громаде. Были повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Повреждение в Днепропетровской области в результате атаки в ночь на 19 марта / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 17 марта российские оккупанты устроили дроновую атаку на Днепр и область: вспыхнули пожары на двух предприятиях.