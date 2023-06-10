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Из-за атаки БпЛА в Одессе повреждены несколько многоэтажек: погибли мирные люди

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1930
Время на прочтение
1 мин
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Из-за атаки БпЛА в Одессе повреждены несколько многоэтажек: погибли мирные люди

В результате атаки БпЛА в Одессе погибли три человека / Фото: из соцсетей

Обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки.

В ночь на субботу, 10 июня, в результате вражеской атаки БпЛА в Одессе погибли три человека. Еще более десяти жителей получили ранения.

Об этом информирует Оперативное командование "Юг".

"В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, произошло возгорание. Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг", — говорится в сообщении.

На детской площадке возле жилых домов зафиксировали огромную воронку.

Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все "Shahed-131/136" уничтожены.

Напомним, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Затем в ОК "Юг" сообщили, что россияне атаковали беспилотниками юг Украины, призвав местных быть в укрытии.

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