Из-за атаки на Днепр снова выросло количество пострадавших: свежие детали от ОВА

Разрушение в Днепре после атаки в ночь на 17 апреля / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Число пострадавших в Днепре из-за атаки беспилотниками в ночь на 17 апреля возросло до 31. В больницах сейчас находятся 10 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В общей сложности из-за вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Десять человек находятся в больницах», — указано в заявлении.

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На местах разрушений сейчас работают коммунальщики, развернуты палатки полиции и гуманитарных организаций.

Лысак показал фото с мест ударов, на которых видны повреждения и то, как жители Днепра убирают обломки у своей разбитой многоэтажки.

«Так же поздно вечером вместе прятались от взрывов за стенами в подъезде. Кто-то помнит, как много десятилетий назад возводил этот дом, здесь выросли целые поколения. В нескольких шагах детская площадка, где рядом с игрушками и качелями — уничтоженные огнем автомобили. А еще обломки и кровь«, — говорится в сообщении главы ОВА.

В другой части Днепра, в частном секторе, местные также продолжают наводить порядок во своих дворах. Лысак отметил, что таких локаций по городу много.

Жительница Днепра убирает после российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Жительница Днепра убирает после российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Коммунальщики Днепра наводят порядок после российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Поврежденный дом в Днепре из-за российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Сгоревший автомобиль в Днепре из-за российской атаки / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские войска атаковали Днепр несколькими волнами беспилотников «Шахед». Из-за атаки погибли три человека, еще десятки пострадали. В городе загорелся ряд пожаров и зафиксировано много разрушений.