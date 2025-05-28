Из-за атаки на Кировоградщину повреждены десятки домов: куда целился враг

Российская атака на украинский город

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Российские войска атаковали Кировоградскую область в ночь на 28 мая. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

В Светловодске на Кировоградщине россияне атаковали одно из промышленных предприятий. Там возник пожар, который уже локализовали.

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Сейчас известно о трех травмированных.

Кроме того, повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 27 мая в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

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Воздушные силы ВСУ также информировали об атаке российскими дронами. В частности, вражеские беспилотники двигались в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.