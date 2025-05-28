ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки на Кировоградщину повреждены десятки домов: куда целился враг

Кировоградщина пережила ночную атаку, которая вызвала пожар на промышленном объекте и повреждения 77 жилых домов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российская атака на украинский город

Российская атака на украинский город

Российские войска атаковали Кировоградскую область в ночь на 28 мая. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

В Светловодске на Кировоградщине россияне атаковали одно из промышленных предприятий. Там возник пожар, который уже локализовали.

Сейчас известно о трех травмированных.

Кроме того, повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 27 мая в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Воздушные силы ВСУ также информировали об атаке российскими дронами. В частности, вражеские беспилотники двигались в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie