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Из-за атаки на Кировоградщину повреждены десятки домов: куда целился враг
Кировоградщина пережила ночную атаку, которая вызвала пожар на промышленном объекте и повреждения 77 жилых домов.
Российские войска атаковали Кировоградскую область в ночь на 28 мая. Под удар попало промышленное предприятие, повреждены десятки домов.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
В Светловодске на Кировоградщине россияне атаковали одно из промышленных предприятий. Там возник пожар, который уже локализовали.
Сейчас известно о трех травмированных.
Кроме того, повреждены 76 частных и один девятиэтажный жилой дом.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 27 мая в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.
Воздушные силы ВСУ также информировали об атаке российскими дронами. В частности, вражеские беспилотники двигались в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.