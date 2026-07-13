Из-за атаки РФ без света остались почти 70 тысяч абонентов на Черниговщине

РФ атаковала Черниговщину / © pixabay.com

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В результате вражеской атаки в Чернигове и области обесточены почти 70 тысяч абонентов.

Об этом информирует Черниговоблэнерго.

«В результате вражеской атаки обесточены более 69 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах», — говорится в сообщении

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В компании добавили, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что россияне ударили реактивным «Шахедом» по северным окрестностям Чернигова, под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.

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