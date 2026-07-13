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Из-за атаки РФ без света остались почти 70 тысяч абонентов на Черниговщине
Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.
В результате вражеской атаки в Чернигове и области обесточены почти 70 тысяч абонентов.
Об этом информирует Черниговоблэнерго.
«В результате вражеской атаки обесточены более 69 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах», — говорится в сообщении
В компании добавили, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 13 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что россияне ударили реактивным «Шахедом» по северным окрестностям Чернигова, под прицелом оказался объект критической инфраструктуры.