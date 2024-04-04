Из-за атаки РФ в Харькове обесточена ядерная установка: есть ли опасность для населения

Из-за обстрелов России в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". В работу включены аварийные дизель-генераторы.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов" сегодня (4 апреля — ред.) в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела г. Харьков войсками РФ", — говорится в заявлении Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

Система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме. Сейчас установка работает с помощью дизель-генератора.

Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

Добавим, что "Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. После вторжения РФ в 2022 году территория объекта была обстреляна несколько нескольких.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар дронов по Харькову, который Россия совершила ночью 4 апреля.

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