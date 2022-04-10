Из-за больших потерь на войне, Россия начала искать "добровольцев" в Приднестровье — британская разведка

Оккупационные войска пытаются перекрыть потери новым "пушечным мясом".
Российские оккупанты начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года.
Об этом в очередном своде сообщила британская разведка.
Чтобы создать большую боевую силу, Россия пытается вербовать людей из самопровозглашенного Приднестровья.
"Из-за нарастания потерь российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск посредством личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года", — говорится в сообщении.
Отметим, что с начала полномасштабной войны русские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.
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