Из-за больших потерь на войне, Россия начала искать "добровольцев" в Приднестровье — британская разведка

Из-за больших потерь на войне, Россия начала искать "добровольцев" в Приднестровье — британская разведка

Оккупационные войска пытаются перекрыть потери новым "пушечным мясом".

Российские оккупанты начали вербовать военных, которые были уволены с военной службы с 2012 года.

Об этом в очередном своде сообщила британская разведка.

Чтобы создать большую боевую силу, Россия пытается вербовать людей из самопровозглашенного Приднестровья.

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"Из-за нарастания потерь российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск посредством личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года", — говорится в сообщении.

Отметим, что с начала полномасштабной войны русские войска потеряли более 19 тысяч личного состава.

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