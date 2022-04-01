Из-за больших потерь Россия перебрасывает свои силы из Грузии в Украину — британская разведка

Войска РФ терпят сокрушительные неожиданные для себя потери.
Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину.
Об этом сообщили 1 апреля на странице в Twitter Минобороны Британии.
По информации разведки, от 1200 до 2000 этих российских военных реорганизуются в 3 батальонные тактические группы. Их планируют отправить в Украину.
"Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения", — добавили в Минобороны Британии.
Напомним, российские кафиры перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия". Однако 300 военнослужащих из " Южной Осетии " отказались сразиться за путинский режим в Донбассе. Они покинули позиции и вернулись домой.
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