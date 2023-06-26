Из-за бунта Пригожина на фронте не возникло пробелов, которыми могли бы воспользоваться ВСУ – NYT

Марш Пригожина не заставил ни одно российское подразделение 23-24 мая оставить их позиции на юге или востоке Украины, чтобы стать на защиту Москвы.

Украина попытается воспользоваться хаосом, вызванным мятежом владельца ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но за это время на фронте не было никаких пробелов в российской обороне, которые можно было бы использовать.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и независимых аналитиков.

В материале говорится, что после непродолжительного бунта Пригожина в России пока не известно, останутся ли "вагнеровцы" силой на поле боя против Украины, ведь судьба компании теперь под вопросом. Скорее всего, часть наемников Пригожина останется под контролем российской армии, однако под вопросом остается то, сколько "вагнеровцев" захотят воевать под эгидой Минобороны РФ.

Авторы публикации отмечают, что к настоящему моменту неопределенный статус "Вагнера" должен стать облегчением для украинских военных. Хотя линия фронта, вероятно, останется неизменной в краткосрочной перспективе, Силы обороны Украины могут "получить выгоду из хаоса и ослабления морального духа, чтобы попытаться добиться определенных успехов".

"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских официальных лиц и независимых аналитиков, не было никаких мгновенных оборонительных пробелов, которые можно было бы использовать. И марш Пригожина, по крайней мере, согласно предварительному анализу, не заставил никакие российские подразделения в пятницу или субботу оставить свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы стать на защиту Москвы", – говорится в статье со ссылкой на американских чиновников.

Как мятеж Пригожина повлиял на фронт

По данным ОК "Юг", на фоне провального мятежа Пригожина ситуация на фронте особо не изменилась. Однако стало меньше обстрелов со стороны врага. Оккупанты продолжают выполнять свою работу, но непонимание ситуации в РФ и их перспектив оказывает существенное влияние на дальнейшее выполнение боевых задач.

Как сообщила 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр, во время мятежа Пригожина россияне собирали войска с востока Украины и пытались переместить их в Московский регион. Однако эти войска уже возвращаются на восток.

Аналитики американского Института изучения войны тоже оценивают, что бунт "Вагнера" существенно не повлиял на способность захватчиков проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Бои, как всегда, продолжались в этот период на всей линии фронта, оккупанты даже устроили относительно большее количество наземных атак у Бахмута, чем за последние несколько дней.

Заметим, комментируя угрозу нападения "вагнеровцев" с территории Беларуси, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что ситуация на границе контролируется Силами обороны.

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