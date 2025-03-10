Из-за чего ухудшилась ситуация на Курщине: объяснение военного эксперта

Россияне осуществляют информационно-психологическую операцию с целью создания напряжения по линии Украина – США, в частности, накануне встречи в Саудовской Аравии.

Ситуация на Курщине ухудшилась не из-за отсутствия разведданных от США. Россияне тотально давят на позиции ВСУ с февраля.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал военный эксперт и аналитик Дмитрий Снегирев.

"Россияне прекрасно понимают дальнейший сценарий. Присутствие Сил обороны в Курской области — это тот самый козырь, об отсутствии которых говорил Трамп. Если до начала переговорного процесса удастся вытеснить Силы обороны Украины с Курщины, то у украинской стороны будут хуже переговорные позиции. Поэтому именно с этим связана интенсификация боевых".

Обмен разведданными, отмечает Снегирев, здесь ни при чем. Следует проанализировать, сколько длится характер активных боевых действий на Курщине. С начала февраля россияне перешли к тотальному давлению на позиции ВСУ.

Ранее говорилось, что армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив Авдеевский способ проникновения в наш тыл. Впрочем, наша разведка сработала удачно.

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