Из-за действий оккупантов обмелело Каховское водохранилище: какая возникла угроза

В Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м. Могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Также ситуация чревата экоцидом.

Об этом сообщает Марганецкий водоканал.

Жителям Марганца, Марганецкой, Мировской и Томаковской ОТГ советуют сделать трехдневные запасы воды на случай чрезвычайной ситуации.

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"Ситуация с уровнем воды в Каховском водохранилище позволяет предприятию работать в штатном режиме, но рекомендуется содержать трех суточный запас воды как меру пресечения и не распространять непроверенную информацию", — говорится в сообщении.

Коммунальщики отмечают, что в случае повреждения оккупантами системы централизованного водоснабжения применят разработанный план действий по обеспечению населения водой.

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище составляет 14,6 м, когда норма 16 м. Отмечается, что произошло из-за повреждения оккупантами запорных шандоров Каховской ГЭС.

Напомним, в Никопольском районе на Днепропетровщине береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду. Обычный выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.

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