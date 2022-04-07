Из-за инфляции и санкций: в России буксует выполнение военного заказа

Дополнительные денежные средства в бюджете РФ отсутствуют.

Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при выполнении военных заказов. Инфляция из-за введения санкции "съедает" предусмотренные под производство оружия средства. Дополнительные же средства в бюджете РФ отсутствуют.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Из текста следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком.

Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих. Настаивание же министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного "единственного исполнителя" военного заказа.

В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций в РФ в целом и в ее ВПК, в частности.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что необходимо сделать западным партнерам для прекращения войны в Украине.

Читайте также: