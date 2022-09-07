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Из-за контрнаступления ВСУ армия Путина столкнулась с дилеммой: британская разведка узнала какой

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Из-за контрнаступления ВСУ армия Путина столкнулась с дилеммой: британская разведка узнала какой

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Из-за украинского контрнаступления на всей линии фронта российская армия столкнулась с тяжелым выбором: развертывать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищаться от ВСУ на юге.

По данным британской разведки, основным направлением, где российские оккупанты пытаются наступать – это на Бахмут на Донбассе.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Планируемые основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или развертывать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на юге", — говорится в обзоре.

Также разведка добавляет, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что активная фаза войны против России не закончится в 2022 и продолжится в 2023 году, и продолжительность войны уже измеряется месяцами.

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