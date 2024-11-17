Из-за массированного обстрела РФ погибли два железнодорожника, поезда задерживаются

Враг обесточил несколько железнодорожных участков на востоке, юге и западе Украины.
В результате утренней российской атаки по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. Поэтому с задержками курсируют некоторые пассажирские поезда:
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Задерживаются следующие поезда:
- №51 Запорожье — Одесса
- №207 Харьков — Одесса
- №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса
- №78 Ковель — Одесса
- №87 Запорожье — Ковель
- №59 Харьков — Одесса.
На место уже направлены резервные тепловозы для возобновления движения.
Кроме того, на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое работников получили ранения. Сейчас их состояние удовлетворительное.
Напомним, 17 ноября Украина подверглась массированному российскому обстрелу: были использованы ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. ТСН рассказало, что известно о ситуации в регионах
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