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Из-за массированного обстрела РФ погибли два железнодорожника, поезда задерживаются

Из-за массированного обстрела РФ погибли два железнодорожника, поезда задерживаются

Из-за обстрела зазимуются поезда/Укрзалізниця

Враг обесточил несколько железнодорожных участков на востоке, юге и западе Украины.

В результате утренней российской атаки по Украине обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. Поэтому с задержками курсируют некоторые пассажирские поезда:

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Задерживаются следующие поезда:

  • №51 Запорожье — Одесса
  • №207 Харьков — Одесса
  • №25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса
  • №78 Ковель — Одесса
  • №87 Запорожье — Ковель
  • №59 Харьков — Одесса.

На место уже направлены резервные тепловозы для возобновления движения.

Кроме того, на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое работников получили ранения. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Напомним, 17 ноября Украина подверглась массированному российскому обстрелу: были использованы ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. ТСН рассказало, что известно о ситуации в регионах

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