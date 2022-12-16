Из-за массированной атаки РФ вся Днепропетровщина была обесточена: какая сейчас ситуация со светом

Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше.

После утренней атаки РФ в Днепропетровской области по состоянию на сейчас мощности в энергосети хватает только для минимального заживления критической инфраструктуры. В первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Область была полностью обесточена. На сегодняшний день восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры. Первоочередно энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А уже потом будут включать дома", — написали дома.

Он подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать энергосистему. Впрочем, аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше, поскольку слишком много повреждений.

Ракетный обстрел России: последние новости

Утром 16 декабря российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. За утро вражеская авиация выпустила 76 ракет. Украинским системам ПВО удалось сбить 60 из них. Целью обстрелов было истощить противовоздушную оборону.

Из-за ударов РФ повреждено ориентировочно девять объектов генерации. Были попадания и в объекты распределения электроэнергии. Также ограничены мощности атомных станций. В "Укрэнерго" предупреждают, что возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

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