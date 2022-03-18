Из-за нарушения режима тишины в Харьковской области снова сорвана работа гумкоридоров

Из-за нарушения режима тишины в Харьковской области снова сорвана работа гумкоридоров

Без гуманитарной помощи остались жители Балаклеи и Изюма.

В пятницу, 18 марта, в Харьковской области российскими оккупантами сорвана доставка гуманитарной помощи жителям Балаклеи и Изюма.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"В Харьковской области из-за нарушения режима тишины по согласованному маршруту сегодня снова была сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм", — отметила она.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, гуманитарными коридорами 18 марта эвакуировано 9145 украинцев. В частности, удалось вывезти в Запорожье 4972 жителей Мариуполя, из которых 1124 – дети. В субботу 10 автобусов будут забирать мариупольцев из Бердянска.

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