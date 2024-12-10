Из-за наступления РФ Покровск отключат от газоснабжения

Из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак обеспечение газоснабжения невозможно.
Город Покровск Донецкой области от четверга, 12 декабря, отключат от газоснабжения "в связи с обострением ситуации".
Об этом сообщил "Донецкоблгаз".
В ведомстве заверили, что на протяжении последних месяцев специалисты-"газовщики", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами.
Однако на сегодняшний день из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановления газоснабжения абонентам — невозможны.
"По возможности просим абонентов г. Покровска перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам. Абонентов частного сектора города просим перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом", — говорится в сообщении.
Ранее военный 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" предупредил, что в случае захвата россиянами Покровская враг может начать очень быстро наступать уже на Днепропетровщине.
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