Из-за ненужного штурма Иловайска не удалось помешать образованию "ЛНР", — Муженко

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что штурм Иловайска в 2014 году, который привел к трагической гибели сотен украинских бойцов, не имел стратегического значения.

В штурме города Иловайска (Донецкая область) в августе 2014 года не было смысла, вместо этого украинской армии следовало освобождать Луганск, чтобы не допустить образования "ЛНР". Такое мнение высказал экс-глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью изданию "День".

По его словам, в то время Иловайск не имел стратегического значения, поэтому туда, по инициативе руководства МВД, отправили добровольческие батальоны, а не подразделения ВСУ.

"Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска — был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакой "ЛНР" ", — отметил Виктор Муженко.

Генерал убежден, что в штурме, который закончился трагедией для украинской армии, не было смысла. "В этом штурме не было необходимости. Он нам ничего не давал. Конечно, это был узел, через который шли поставки техники и вооружения из России. Но когда мы перерезали железную дорогу в районе Кутейниково (а Иловайск располагается выше), в штурме Иловайская не было смысла ", — подчеркнул бывший начальник Генштаба.

В то же время Виктор Муженко отметил хаотичность этого наступления, к которому ни командование задействованных подразделений, ни личный состав не были подготовленными.

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"Там были добровольческие батальоны, которые ни Генеральному штабу, ни штаба АТО не подчинялись вообще. Руководству АТО вообще не было известно точное количество привлеченных бойцов. Батальон МВД "Азов" зашел в Иловайск и вышел, "Шахтерск" - зашел и вышел. То есть была дезорганизация, отсутствие управления и планирования боя, не налажено взаимодействие, и как результат — хаос. Неполные роты назывались батальонами", — перечислил промахи генерал.

Напомним, что в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области после ожесточенных боев и штурма города добровольческими подразделениями. Коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы обстреляли российские военные. По официальным данным, под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 считаются пропавшими без вести.

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