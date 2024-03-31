Из-за ночной атаки РФ в Одессе – блекаут: какая ситуация со светом в других регионах

В ночь на 31 марта Россия нанесла удар по энергетическим объектам на юге, в результате чего в Одессе и близлежащих районах произошло аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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"Целью были высоковольтные подстанции в южном регионе. Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в г.Одесса и близлежащих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться", — говорится в сообщении.

На сайте Одесского горсовета предупредили о временной остановке троллейбусов из-за отключения света.

"В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт Одессы прекращает работу. Весь подвижной состав заходит в депо. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов", — отметили в горсовете.

Кроме того, продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине и в Кривом Роге.

"Ночью графики отключений не применялись, но из-за роста потребления, а соответственно и нагрузки на энергосистему, днем, особенно в часы вечернего максимума, возможны отключения. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — призвали в энергетической компании.

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