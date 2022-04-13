Из-за ночных обстрелов поезда двигаются с большими задержками: обновленный график "Укрзалізниці"

Самая большая задержка – почти 7,5 часов.

В связи с вражеской активностью ночью, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками. Сейчас движение по нему возможно и безопасно, однако поезда двигаются с большими задержками.

Об этом 13 апреля сообщили в "Укрзалізниці".

Какие поезда задерживаются и на сколько часов:

№95 Киев-Рахов +6,5

№149 Киев-Ивано-Франковск +4

№91 Киев-Львов +1.39

№29 Киев-Ужгород +3

№7 Киев-Черновцы +5.30

№30 Ужгород-Киев +4.30

№96 Рахов-Киев +5

№44 Ивано-Франковск-Киев +5

№2 Ивано-Франковск-Харьков +6

№142 Львов-Лозовая +2.5

№130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5

№98 Ковель-Киев

№18 Ужгород-Харьков +6

№97 Киев-Ковель +7,36

№77 Одесса-Ковель +5,5

№232 Львов-Днепр +7,41

№14 Солотвино-Киев +1,04

№716 Перемышль-Киев +1,11

Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны. Сегодня три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины.

Истории людей из поезда, которые эвакуируются с востока

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