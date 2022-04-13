Из-за ночных обстрелов поезда двигаются с большими задержками: обновленный график "Укрзалізниці"

Самая большая задержка – почти 7,5 часов.
В связи с вражеской активностью ночью, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками. Сейчас движение по нему возможно и безопасно, однако поезда двигаются с большими задержками.
Об этом 13 апреля сообщили в "Укрзалізниці".
Какие поезда задерживаются и на сколько часов:
- №95 Киев-Рахов +6,5
- №149 Киев-Ивано-Франковск +4
- №91 Киев-Львов +1.39
- №29 Киев-Ужгород +3
- №7 Киев-Черновцы +5.30
- №30 Ужгород-Киев +4.30
- №96 Рахов-Киев +5
- №44 Ивано-Франковск-Киев +5
- №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
- №142 Львов-Лозовая +2.5
- №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
- №98 Ковель-Киев
- №18 Ужгород-Харьков +6
- №97 Киев-Ковель +7,36
- №77 Одесса-Ковель +5,5
- №232 Львов-Днепр +7,41
- №14 Солотвино-Киев +1,04
- №716 Перемышль-Киев +1,11
Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны. Сегодня три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины.
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