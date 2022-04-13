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Из-за ночных обстрелов поезда двигаются с большими задержками: обновленный график "Укрзалізниці"

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Из-за ночных обстрелов поезда двигаются с большими задержками: обновленный график "Укрзалізниці"

Укрзализныця

Самая большая задержка – почти 7,5 часов.

В связи с вражеской активностью ночью, ряд поездов проследовал участок Шепетовка-Бердичев с задержками. Сейчас движение по нему возможно и безопасно, однако поезда двигаются с большими задержками.

Об этом 13 апреля сообщили в "Укрзалізниці".

Какие поезда задерживаются и на сколько часов:

  • №95 Киев-Рахов +6,5
  • №149 Киев-Ивано-Франковск +4
  • №91 Киев-Львов +1.39
  • №29 Киев-Ужгород +3
  • №7 Киев-Черновцы +5.30
  • №30 Ужгород-Киев +4.30
  • №96 Рахов-Киев +5
  • №44 Ивано-Франковск-Киев +5
  • №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
  • №142 Львов-Лозовая +2.5
  • №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
  • №98 Ковель-Киев
  • №18 Ужгород-Харьков +6
  • №97 Киев-Ковель +7,36
  • №77 Одесса-Ковель +5,5
  • №232 Львов-Днепр +7,41
  • №14 Солотвино-Киев +1,04
  • №716 Перемышль-Киев +1,11

Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от оккупантов, население в более безопасные регионы страны. Сегодня три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины.

Истории людей из поезда, которые эвакуируются с востока

Истории людей из поезда, которые эвакуируются с востока

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