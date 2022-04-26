Из-за обострения ситуации в непризнанном Приднестровье Санду созывает Совет безопасности

В Молдове Высший совет безопасности соберется в 13.00 в здании администрации президента.

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает во вторник, 26 апреля, заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в так называемой "Приднестровско-Молдавской республике".

Об этом говорится в пресс-релизе администрации президента.

Отмечается, что Высший совет безопасности соберется в 13.00 в здании администрации президента. После заседания в 15.00 президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.

В свою очередь "Совбез" непризнанного Приднестровья подтвердил три террористические атаки, сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, что в так называемой "Приднестровско-Молдавской республике" 26 апреля неизвестные взорвали радиоцентр. Выведены из строя две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио, а 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.

Что Украине делать со складами с боеприпасами в Приднестровье - "Ночная варта"

Читайте также: