Из-за обстрела боевиками Авдеевки движение поездов в Донецкой области временно ограничено

По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории движение поездов в Донецкой области, возле станции Авдеевка, временно ограничено.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, поезда № 136 Киев - Авдеевка и № 826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами. Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Напомним, 28 августа утром боевики начали обстреливать Авдеевку. Как отмечает "Укрзализныця", работники станции города и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Стоит отметить, что оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о ранении одного украинского воина в результате вражеских обстрелов.

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