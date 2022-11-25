Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за обстрела Херсона и области в Украине возросло количество раненых россиянами детей

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
1427
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из-за обстрела Херсона и области в Украине возросло количество раненых россиянами детей

Фото: Associated Press

Более 1289 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 440 детей, более 849 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 25 ноября 2022 года более 1289 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 440 детей погибли и более 849 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 24 ноября в результате обстрела врагом г. Херсон получил ранение 11-летний мальчик. А в результате обстрела г. Берислав Херсонской области – 16-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

Читайте также:

Поют песни и развлекают детей: волонтеры на Харьковщине поддерживают жителей освобожденных территорий

Поют песни и развлекают детей: волонтеры на Харьковщине поддерживают жителей освобожденных территорий

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1427
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация