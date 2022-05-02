Из-за обстрела Одессы погиб 13-летний ребенок, еще один — травмирован

Рашисты снова обстреляли Одессу ракетами и попали в жилой дом и церковь, никаких военных объектов здесь не было.

2 мая, на которое прогнозировали новые атаки россиян, принесло новые жертвы, говорится в ТСН.

Взрыв раздался около 7 вечера, в спальном районе. Взрывом разрушило жилое здание, внутри как раз была семья. Пока известно о 1 погибшем и 1 потерпевшей. Смертельные травмы получил 13-летний мальчик, его 17-летняя сестра получила тяжелые ранения, ее госпитализировали в больницу.

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А поскольку в этом районе очень плотная застройка, взрывом снесло крышу стоящего рядом религиозного сооружения. Предварительно там внутри никого не было.

На месте попадания ракеты возник пожар, дымом затянуло соседние жилые кварталы. После того как пожарные потушили пожар, спасатели начали разбирать завалы, чтобы выяснить, есть ли под ними люди. В настоящее время проводят поисковую операцию.

Напомним, что так же – в жилой дом в Одессе россияне попали 23 апреля. Эпицентр взрыва пришелся на нежные этажи- погибли 8 человек, еще 18 были ранены. В частности, среди погибших оказалась семья — бабушка, мать и 3-месячная девочка и супруги, которые ждали своего первенца, женщина была беременна. Как и тогда, так и сегодня военных объектов рядом не было.

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