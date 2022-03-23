Из-за обстрела российских войск в Чернигове поврежден аммиакопровод

Заметим, аммиак легче воздуха, поэтому быстро поднимается вверх. Это бесцветный газ с резким запахом, похожим на запах нашатырного спирта.

В Чернигове российские войска 23 марта обстреляли одно из пищевых предприятий и вражеский снаряд повредил магистральный аммиакопровод.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВГА Вячеслав Чаус.

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"В 18:50 в результате попадания снаряда в машинный зал предприятия произошло повреждение магистрального аммиакопровода и осколочное повреждение одной емкости. По состоянию на 20:10 подразделения ГСЧС обследовали емкости и запорную арматуру. Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Жертв и пострадавших (предварительно) нет", – говорится в сообщении.

Чаус также сообщил, что в тот момент продолжалась ликвидация пожара на складе готовой продукции и тары.

Обстрелы Чернигова продолжаются, и дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака.

Напомним, накануне стало известно об утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром". Из-за вражеских артобстрелов был поврежден один резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн. Была незначительная утечка опасного вещества. Аварийные бригады завода и ГСЧС смогли его ликвидировать.