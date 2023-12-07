Из-за обстрела со стороны оккупантов в Украине остановили два блока ТЭС: Минэнерго обратилось к украинцам

Из-за обстрела со стороны российских оккупантов остановили работу два блока ТЭС, работавших на прифронтовой территории.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Как стало известно, в результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока.

Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме. Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков – потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки”, — отметили в Минэнерго.

Напомним, что россияне активизировали применение дронов и авиации в районе Авдеевки.

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