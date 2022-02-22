Из-за обстрелов боевиков из Счастья сегодня может начаться эвакуация

Из-за обстрелов боевиков из Счастья сегодня может начаться эвакуация

Уже определены места для размещения людей в случае эвакуации.

Если во вторник, 22 февраля, российские боевики не прекратят обстреливать город Счастье Луганской области, руководство области примет решение об эвакуации.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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"В случае непрекращения обстрелов в Счастье, будем принимать решение об эвакуации. Места размещения людей определены, ГСЧС и Нацполиция готовы к проведению эвакуации", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Сети опубликовали видео, на котором слышны обстрелы Счастья.

Напомним, 22 февраля в Счастье вспыхнул пожар в результате вражеских обстрелов теплоэлектростанции с временно неподконтрольной территории. Загорелся трансформатор.

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