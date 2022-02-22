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Из-за обстрелов боевиков из Счастья сегодня может начаться эвакуация

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Из-за обстрелов боевиков из Счастья сегодня может начаться эвакуация

Луганська обласна державна адміністрація

Уже определены места для размещения людей в случае эвакуации.

Если во вторник, 22 февраля, российские боевики не прекратят обстреливать город Счастье Луганской области, руководство области примет решение об эвакуации.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"В случае непрекращения обстрелов в Счастье, будем принимать решение об эвакуации. Места размещения людей определены, ГСЧС и Нацполиция готовы к проведению эвакуации", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Сети опубликовали видео, на котором слышны обстрелы Счастья.

Напомним, 22 февраля в Счастье вспыхнул пожар в результате вражеских обстрелов теплоэлектростанции с временно неподконтрольной территории. Загорелся трансформатор.

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