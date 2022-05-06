Из-за обстрелов Николаевской области ранены 5 человек

За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Детей среди пострадавших нет.

В Николаевской области в результате российских обстрелов за минувшие сутки получили ранения 5 человек. Всех их госпитализировали.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — написала Замазеева.

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По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 153 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, что в прифронтовой Николаев уже три недели живет без централизованного водоснабжения. Россияне перебили водопровод, сейчас он на оккупированной территории, поэтому починить поломку невозможно. С водой горожанам помогают волонтеры из соседних городов. Две мобильные системы очистки воды передали городу представители Одесского гуманитарного волонтерского центра. Одна такая может в сутки очистить 24 тонны воды. А вчера в результате ночных обстрелов были повреждены газопроводы. Без газа в городе осталось почти 300 абонентов.

Волонтер Андрей Свидерский рассказал о ситуации в прифронтовом Николаеве

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