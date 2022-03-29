Из-за обстрелов оккупантов часть жителей Лисичанска осталась без света

В городе обесточены 44 трансформаторные подстанции.

Из-за российских обстрелов 7 тысяч жителей Лисичанска остались без света.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ночные обстрелы в Лисичанске добавили немалое количество повреждений линий электропередачи. Специалисты постараются поскорее починить поврежденные ЛЭП. Однако, через за часов обесточены 44 трансформаторные подстанции, повреждены провода и опоры, электроэнергия отсутствует у 7 тысяч потребителей", — отметил он.

По состоянию на утро без электроэнергии 29 марта находятся 94 907 абонентов Луганщины. Отключены 574 трансформаторные подстанции. Без света находятся 13 населенных пунктов частично и 21 полностью.

Напомним, оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома в Луганской области.

Читайте также: