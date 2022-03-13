Из-за обстрелов оккупантов не удалось эвакуировать людей из Попасной, Счастья, Горного и Пологов

Российские войска продолжают блокировать гуманитарные коридоры.
Из-за постоянных обстрелов российских войск 13 марта не удалось провести эвакуацию жителей Попасной, Счастья, Горного и Пологов.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Для городов Попасная, Счастье и поселка Горный эвакуация не удалась из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Город Пологи Запорожской области – коридор был заблокирован из-за постоянных обстрелов", – сказала она.
Напомним, Верещук также сообщила, что российские войска в Бердянске заблокировали гуманитарный груз для жителей оккупированного Мариуполя.
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