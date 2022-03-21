Из-за обстрелов оккупантов в Рубежном горят более 10 домов и школа: в подвалах вероятно есть люди

Из-за обстрелов оккупантов в Рубежном горят более 10 домов и школа: в подвалах вероятно есть люди

Обстрелами повреждены многоэтажные и частные дома местных жителей.

Оккупационные войска в Луганской области еще раз обстреляли города Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщает ГСЧС.

В частности, в Рубежном захватчики попали в частный жилой дом, по предварительной информации, в подвале могут находиться трое детей. Из-за постоянных обстрелов спасатели пока не могут добраться до места. Также в Рубежном русские войска обстреляли общеобразовательную школу, из-за чего загорелась крыша заведения. В подвале, вероятно, находятся люди. Сейчас в городе горят более 10 домов. Обстрелы не утихают. Спасатели ждут "тишины" и немедленно отправятся людям на помощь.

В Северодонецке спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 3000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

Читайте также: