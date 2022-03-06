Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло

Более десяти тысяч абонентов в области не имеют электроснабжения.

После обстрелов российской армии на утро 6 марта в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло.

О ситуации в Сумской области рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Ахтырка остается без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Водоснабжение и электроснабжение частично восстановлено. Более 300 абонентов без газа.

В пригороде Лебедина разрушена электроподстанция. В районе до сих пор отсутствует свет. Впрочем, в самом Лебедине он частично восстановлен. Работают аварийные бригады "Облэнерго".

В Сумах после авиаудара по 40 электроподстанции "Облэнерго" и ПС "Сумы.Укрэнерго" частично восстановили водоснабжение, водоотвод и свет. Впрочем, несмотря на усилия аварийщиков, мощностей электричества не хватает. Кроме того, без водоснабжения остается район Химгородка, без света район Васильевки. Без газа остаются более сотни абонентов в городе.

В Тростянце сообщают о проблемах со светом, водой и газом. Полностью обесточены три района. Частично – два. Повреждения получила линия 35 кВт. Три микрорайона остаются без водоснабжения из-за прорывов в системе водоснабжения и водоотвода. Какая ситуация с газоснабжением в Тростянце - пока неизвестно.

В общей сложности в области без света остаются около десяти тысяч абонентов. Больше всего – на Краснополье и Ахтырке, Тростянце, Лебедине. В других городах области коммунальные услуги предоставляются в штатном режиме.