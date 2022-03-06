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Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло

Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло

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Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло

Сумская областная военная гражданская администрация

Более десяти тысяч абонентов в области не имеют электроснабжения.

После обстрелов российской армии на утро 6 марта в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло.

О ситуации в Сумской области рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

  • Ахтырка остается без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Водоснабжение и электроснабжение частично восстановлено. Более 300 абонентов без газа.
  • В пригороде Лебедина разрушена электроподстанция. В районе до сих пор отсутствует свет. Впрочем, в самом Лебедине он частично восстановлен. Работают аварийные бригады "Облэнерго".
  • В Сумах после авиаудара по 40 электроподстанции "Облэнерго" и ПС "Сумы.Укрэнерго" частично восстановили водоснабжение, водоотвод и свет. Впрочем, несмотря на усилия аварийщиков, мощностей электричества не хватает. Кроме того, без водоснабжения остается район Химгородка, без света район Васильевки. Без газа остаются более сотни абонентов в городе.
  • В Тростянце сообщают о проблемах со светом, водой и газом. Полностью обесточены три района. Частично – два. Повреждения получила линия 35 кВт. Три микрорайона остаются без водоснабжения из-за прорывов в системе водоснабжения и водоотвода. Какая ситуация с газоснабжением в Тростянце - пока неизвестно.

В общей сложности в области без света остаются около десяти тысяч абонентов. Больше всего – на Краснополье и Ахтырке, Тростянце, Лебедине. В других городах области коммунальные услуги предоставляются в штатном режиме.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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