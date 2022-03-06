Из-за обстрелов оккупантов в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло

Более десяти тысяч абонентов в области не имеют электроснабжения.
После обстрелов российской армии на утро 6 марта в Сумской области частично отсутствует водоснабжение, газ и тепло.
О ситуации в Сумской области рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.
- Ахтырка остается без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Водоснабжение и электроснабжение частично восстановлено. Более 300 абонентов без газа.
- В пригороде Лебедина разрушена электроподстанция. В районе до сих пор отсутствует свет. Впрочем, в самом Лебедине он частично восстановлен. Работают аварийные бригады "Облэнерго".
- В Сумах после авиаудара по 40 электроподстанции "Облэнерго" и ПС "Сумы.Укрэнерго" частично восстановили водоснабжение, водоотвод и свет. Впрочем, несмотря на усилия аварийщиков, мощностей электричества не хватает. Кроме того, без водоснабжения остается район Химгородка, без света район Васильевки. Без газа остаются более сотни абонентов в городе.
- В Тростянце сообщают о проблемах со светом, водой и газом. Полностью обесточены три района. Частично – два. Повреждения получила линия 35 кВт. Три микрорайона остаются без водоснабжения из-за прорывов в системе водоснабжения и водоотвода. Какая ситуация с газоснабжением в Тростянце - пока неизвестно.
В общей сложности в области без света остаются около десяти тысяч абонентов. Больше всего – на Краснополье и Ахтырке, Тростянце, Лебедине. В других городах области коммунальные услуги предоставляются в штатном режиме.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.