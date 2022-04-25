Из-за обстрелов оккупантов жители некоторых районов Донецкой и Луганской областей остались без водоснабжения

Из-за обстрелов оккупантов жители некоторых районов Донецкой и Луганской областей остались без водоснабжения

Российские оккупанты обстреливают критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность людей.

Захватчики артиллерией повредили 3-й подъем водопровода канала Северский Донец – Донбасс, из-за чего жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей остались без водоснабжения.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты остаются водоснабжением.

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Также в результате вражеских обстрелов обесточенной остается длительное время насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода.

В Луганской области российский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, питающую насосные станции, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Привилье. В настоящее время этот объект обесточен, поэтому централизованное водоснабжение в городах отсутствует.

Выполнить ремонтные работы пока невозможно, ведь российские военные не допускают ремонтные бригады для восстановления водоснабжения.

"Поддавая обстрелам стратегические объекты жизнедеятельности, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на доступ к питьевой воде, закрепленное в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и резолюции Совета ООН по правам человека", — отметила Денисова.

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