Из-за обстрелов российских оккупантов Энедргодар остался без водоснабжения

Также в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.

Город Энергодар, Запорожская область, из-за обстрелов российских оккупантов остался без водоснабжения.

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Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Также он сообщил, что в некоторых микрорайонах города отсутствует электроснабжение.

"В городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света", — говорится в сообщении.

По его словам, водоснабжение появится тогда, когда энергетики возобновят электроснабжение на подстанциях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: