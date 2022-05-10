Из-за обстрелов в Николаевской области ранения получили полтора десятка человек

Из-за обстрелов в Николаевской области ранения получили полтора десятка человек

В Николаевской области из-за обстрелов ранены 15 человек. Всех их доставили в больницы.

В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки получили ранения 15 человек.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", — написала она в Telegram.

По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, что за прошедшие сутки обстрелы потерпели Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская области.

Враг ежедневно льет дальнобойными ракетами по Николаеву и окрестностям

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