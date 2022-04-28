Из-за оккупантов у берегов Одесской области массово погибают дельфины — эколог

На побережье Одесской области во время войны находят погибших морских млекопитающих, пострадавших от присутствия вражеского флота.

Из-за опасности экологи не могут обследовать все пляжи и оценить реальные размеры причиненного природе ущерба.

Об этом сообщил эколог Иван Русев на странице Facebook.

Также читайте В Черном море находятся около 20 российских кораблей – Минобороны Британии

Он отметил, что тела погибших дельфинов появляются на побережье с начала полномасштабной войны России против Украины. На нетипичные причины смерти животных, по мнению специалиста, указывает отсутствие внешних повреждений, которые дельфины могли бы получить, столкнувшись с браконьерами.

“Обзором погибших животных было установлено, что на телах дельфинов нет следов сеток или отрезанных хвостов, что очень показательно, когда дельфины попадаются в браконьерские сетки и браконьеры их выбрасывают. В связи с военными действиями масштабы гибели животных сейчас малоизвестны, ведь обследовать все участки побережья моря невозможно. А выброшенного морем дельфина быстро съедают хищники, остатки животного снова уносит море или засыпает песок", — прокомментировал Иван Русев и предположил, что оценить реальные масштабы последствий враждебного присутствия в акватории будет сложно.

Он объяснил, что для дельфинов угрозу представляют не только противокорабельные мины и выпущенные оккупантами мощные снаряды, но и менее разрушительные, на первый взгляд, вещи. В частности, негативное влияние на здоровье животных оказывают военные гидролокаторы, повреждающие органы слуха дельфинов и дезориентирующие их.

Два гражданских судна атаковали российские самолеты в Черном море

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что помимо бомбардировки городов и ракетных обстрелов, Россия придумала новый способ морского разбоя – использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфовальных боеприпасов. Именно такие дрейфовальные мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.