Из-за отсутствия воды оккупанты установили в Мариуполе мобильные душевые

Во временно захваченном Мариуполе российские захватчики не могут возобновить водоснабжение.

Из-за проблем с водоснабжением в Мариуполе, оккупанты установили в городе мобильные душевые.

Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупант наконец-то понял, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России — мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые", — написал он.

Напомним, в Мариуполе на территории школы сдетонировал российский снаряд: погиб ребенок.

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