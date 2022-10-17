Из-за подрыва Крымского моста Россия увеличивает материально-технические поставки через Мариуполь – британская разведка

После взрыва на Крымском мосту 8 октября российский силы сталкиваются с проблемами материально-технического обеспечения на юге Украины.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Ремонтные работы продолжаются, и движение по мосту частично открыто. Однако у перехода остается большая очередь из ожидающих грузовых автомобилей.

По данным британки разведки, действующие на юге Украины российские силы увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать снижение пропускной способности Керченского моста.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения Крымом наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации", — говорится в сообщении разведки.

Взрыв на Крымском мосту

В субботу, 8 октября, около 6 часов утра на Крымском мосту раздался взрыв.

Впоследствии СМИ РФ сообщили о пяти погибших в результате взрыва.

Впоследствии стало известно, что при взрыве на Крымском мосту погиб судья, слушавший дело против дочери Кадырова.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине.

В Минобороны Украины подтвердили, что после взрыва на Крымском мосту российские захватчики на юге не могут получить необходимое обеспечение.

Политический эксперт Дмитрий Васильев подчеркнул, что подрыв Крымского моста – работа российских спецслужб. Его могли уничтожить каким-нибудь плавсредством снизу.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что к взрыву на Крымском мосту причастны силовые структуры России, между которыми сейчас идут разборки.

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