Из-за поражений на поле боя путинская армия массированно обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В Вооруженных силах Беларуси продолжаются командно-штабные учения.

По другим направлениям, российские оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА , совершил более 60 вылетов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 сентября.

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В частности, враг вел обстрел:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка, Блешня и Роща Черниговской области и Стукаловка, Запсилья, Ходыно, Миропольское и Большой Прикол Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дуванка, Уды, Прудянка, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Черкасские Тишки и Петровка;

на Славянском направлении – в районах Славянска, Долины, Краснополья, Дмитровки, Вернополья и Никольского;

на Краматорском направлении — неподалеку от Богородичного, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки, Раздолевки и Ивано-Дарьевки;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Веселое;

на Авдеевском направлении – в районах Авдеевки, Опросного, Первомайского, Красногоровки и Песков;

на Новопавловском направлении — неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, Парасковеевки, Никольского, Великой Новоселки, Курахового и Павловки;

на Запорожском направлении – в районах Новоандреевки, Орехово, Новоданиловки и Новополя.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Напомним, российская армия продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Также она попытается удержать временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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