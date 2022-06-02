Из-за поставок нового вооружения Украину ждет массированный обстрел — NYT

Поставка ракетных систем в Украину для защиты от атак РФ несет скрытые риски.

Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России из-за поставок нового вооружения.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, "моментом истины" будет следующий массированный ракетный обстрел территории Украины со стороны России, после которого станет понятно, сможет ли Киев удержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься (и это повторил вчера Зеленский). Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь" этих территорий – непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", — говорится в сообщении.

Напомним, в США рассказали, как далеко ракетные системы HIMARS будут бить по оккупантам в Украине .

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