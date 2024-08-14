"Из-за постоянного российского террора": Клименко заявил о первоочередной эвакуации на Сумщине

В течение этого лета россияне нанесли более двух тысяч ударов по территории Сумщины. Применяли ракеты, артиллерию, кабы, ударные дроны, минометы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Из-за постоянного российского террора первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов 15 территориальных общин Сумской области. Уже эвакуировано более 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысяч детей.

Создание буферной зоны на территории Курской области – шаг, призванный оградить наши пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов.

"Жители населенных пунктов в зоне проведения оборонной операции были покинуты Россией без самого необходимого. Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумдопомощь" – отметил он.

Напомним, РФ постоянно наносит удары по Сумщине ракетами и "Шахедами".

Более того, ТСН.ua ранее информировал об активности ДРГ на Сумщине.

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