Из-за постоянных боевых действий в Серебрянском лесу обнаруживают контуженных животных

В Серебрянском лесу обнаруживают контуженных животных / © AFP

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В Серебрянском лесу, где продолжаются бои между украинскими Силами обороны и российскими оккупантами, осталось мало зверей, но дроны все еще фиксируют больших редких птиц, косуль, лис, кабанов и зайцев.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин.

Он заявил, что часть леса уже черная из-за того, что все выгорело.

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«Серебрянский лес называют по-разному — Лес чудес или Черный лес. Черный лес, потому что он настолько выжжен, что там, кажется, нет ни одного уцелевшего дерева. А когда-то этот лес был главными „легками Донбасса“. Известно, что территория Донбасса не лесистая, а именно на Лиманском направлении расположен Серебрянский лес. Конечно, зверья очень мало там осталось, но наши дроны фиксируют и больших редких птиц, и косуль, и лис, и кабанов, и зайцев. Жаль об этом говорить, но видно, что эти животные контужены. Такое впечатление, что они не очень понимают, что происходит, а бывает, что животное совсем теряет страх перед людьми, и могут ходить от одного блиндажа к другому», — сказал Ящишин.

Он заявил, что ситуация критическая в отношении экологии, но это для российских захватчиков нормальная ситуация, ведь они в любой войне и на любой территории оставляют после себя только руины.

Ранее сообщалось, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что о подготовке России к новому наступлению в Украине в апреле-мае 2025 знали еще осенью 2024 года.

Мы ранее информировали, что ВСУ продвинулись на 3-4 км в глубь Белгородской области.