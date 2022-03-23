Из-за потерь в Донецкой области Россия проводит массовую мобилизацию жителей ОРДЛО — Генштаб

Враг опрокидывает дополнительные силы в район Извариного.

На Донецком направлении целью вооруженных сил Российской Федерации остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 23 марта.

"Успехов враг не имеет, несет потери, пытается нарастить группировку опрокидыванием дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых республик на временно оккупированных территориях Донбасса", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты пытаются блокировать Чернигов и организовать логистическое обеспечение своих войск.

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