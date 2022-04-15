Из-за потери двух судов Россия пересмотрит свою позицию в Черном море — разведка Британии

Оккупанты терпят потери.

После вторжения российских войск в Украину Черноморский флот России потерял два ключевых военно-морских объекта. Это пошатнуло положение флота в Черном море.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Россия признала, что крейсер "Москва" затонул, — говорится в сообщении разведки. — Будучи флагманом Черноморского флота России, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны. Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину нанесен вред двум ключевым военно-морским объектам России, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов". Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили десантный корабль "Саратов" ракетой "Точка-У" в порту Бердянска 24 марта.

На российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщают украинские власти. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

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