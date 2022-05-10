Из-за предателя оккупанты ракетами обстреляли защитников Украины: в Николаеве задержали коллаборанта

В Николаевской области коллаборант сдал позиции украинских защитников.
После этого оккупанты ракетой обстреляли одно из оборонных предприятий области.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, изменник 4 апреля через российские социальные сети передал пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевщины. После этого захватчики ракетой обстреляли это предприятие.
Подозреваемого задержали и отправили за решетку. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 УК Украины – распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности.
Продолжается следствие.
Напомним, в Николаевской области из-за обстрелов ранены 15 человек. Всех их доставили в больницы.
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