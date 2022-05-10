Из-за предателя оккупанты ракетами обстреляли защитников Украины: в Николаеве задержали коллаборанта

В Николаевской области коллаборант сдал позиции украинских защитников.

После этого оккупанты ракетой обстреляли одно из оборонных предприятий области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, изменник 4 апреля через российские социальные сети передал пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевщины. После этого захватчики ракетой обстреляли это предприятие.

Подозреваемого задержали и отправили за решетку. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 УК Украины – распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности.

Продолжается следствие.

Напомним, в Николаевской области из-за обстрелов ранены 15 человек. Всех их доставили в больницы.

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