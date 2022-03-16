Из-за принудительной мобилизации мужчин: в Генштабе рассказали о приближении гуманитарной катастрофы в ОРДЛО

Не хватает квалифицированных кадров, чтобы оказать медицинскую помощь мирному населению.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) приближается гуманитарная катастрофа.
От этом сообщили в Генштабе, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 18:00 16 марта 2022 года по поводу российского вторжения.
"В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая указанный регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, фактически не способных оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала", - сообщили в Генштабе.
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