Из-за принудительной мобилизации мужчин: в Генштабе рассказали о приближении гуманитарной катастрофы в ОРДЛО

Из-за принудительной мобилизации мужчин: в Генштабе рассказали о приближении гуманитарной катастрофы в ОРДЛО

Не хватает квалифицированных кадров, чтобы оказать медицинскую помощь мирному населению.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) приближается гуманитарная катастрофа.

От этом сообщили в Генштабе, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 18:00 16 марта 2022 года по поводу российского вторжения.

"В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая указанный регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, фактически не способных оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала", - сообщили в Генштабе.

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