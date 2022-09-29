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Из-за ракетного удара по Днепру в Украине возросло количество погибших от агрессии РФ детей

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Из-за ракетного удара по Днепру в Украине возросло количество погибших от агрессии РФ детей

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 396 детей, более 779 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 29 сентября 2022 года более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 396 детей погибли и более 779 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 402, Харьковской - 232, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 55, Запорожской – 47, Днепропетровской – 28", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, в ночь на 29 сентября в результате ракетного удара оккупантов по г. Днепр один ребенок погиб, еще один получил ранения. 28 сентября в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области ранен 17-летний парень.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений, из них 289 разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 218-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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