Из-за ракетного удара россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

Экологическая ситуация на предприятии – в пределах нормы.
В результате ракетной атаки российских захватчиков на объекты энергетической инфраструктуры произошло частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот" и вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.
Об этом сообщила пресс-служба Group DF.
"Из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры", — говорится в сообщении.
Экологическая ситуация на предприятии – в пределах нормы.
Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства.
"Ривнеазот" планирует полностью выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.
На предприятии продолжает бесперебойно работать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.
Напомним, российские оккупанты 22 октября снова устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.
В Министерстве иностранных дел Украины ракетные удары России по инфраструктуре Украины назвали частью геноцида.
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