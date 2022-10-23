Из-за ракетного удара россиян аварийно остановился "Ривнеазот"

Экологическая ситуация на предприятии – в пределах нормы.

В результате ракетной атаки российских захватчиков на объекты энергетической инфраструктуры произошло частичное обесточивание ЧАО "Ривнеазот" и вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

"Из-за отсутствия электроэнергии были остановлены цех аммиака, цех азотной кислоты, известняково-аммиачной селитры и аммиачной селитры", — говорится в сообщении.

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Экологическая ситуация на предприятии – в пределах нормы.

Дальнейшее возобновление деятельности цехов состоится в координации с местными властями после возобновления стабильной подачи электроэнергии двумя резервными линиями, как этого требуют технические регламенты производства.

"Ривнеазот" планирует полностью выполнить все договорные обязанности перед фермерами и агрохолдингами по поставкам минеральных удобрений в осенний сезон.

На предприятии продолжает бесперебойно работать цех нейтрализации и очистки сточных вод. Прием сточных вод из Ровно происходит в штатном режиме.

Напомним, российские оккупанты 22 октября снова устроили массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В результате без электроснабжения оказались люди в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской и Одесской областях.

В Министерстве иностранных дел Украины ракетные удары России по инфраструктуре Украины назвали частью геноцида.

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