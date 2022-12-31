Из-за ракетной атаки в Киеве и трех областях вводят экстренные отключения света

В субботу, 31 декабря, Россия снова атаковала города Украины ракетами.

Компания ДТЭК ввела экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — говорится в сообщении.

Ракетная атака России 31 декабря

В субботу, 31 декабря, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киевской области и других регионах ПВО сбивают российские ракеты.

Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

Из-за угрозы ударов "Укрэнерго" вводит экстренное отключение света в ряде областей. Превентивное отключение элетроэнергии вводят, чтобы при ударах по энергетическим объектам уменьшить повреждения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве в субботу, 31 декабря. Они раздались во время масштабной воздушной тревоги.

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